Autos stoßen frontal in Windhagen zusammen – Zwei Verletzte

Windhagen (dpa/lrs) – Zwei Autofahrer sind in Windhagen im nördlichen Rheinland-Pfalz frontal zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Fahrer konnten ihre Wagen nach dem Unfall in der Nacht auf Samstag selbstständig verlassen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Sie kamen ins Krankenhaus. Die L272 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Rund 50 Einsatzkräfte waren in der Nacht im Einsatz, hieß es.