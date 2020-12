Alzey

Autor Daniel Kehlmann erhält Literaturpreis aus Alzey

Schriftsteller Daniel Kehlmann bekommt den mit 7500 Euro dotierten Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis der Stadt Alzey. Kehlmann sei ähnlich wie den späteren Nobelpreisträgern Thomas Mann und Günter Grass bereits in relativ jungen Jahren der internationale Durchbruch gelungen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt von Montag. So sei Kehlmann erst 30 gewesen, als 2005 sein Roman „Die Vermessung der Welt“ erschien. Das Buch sei einer der größten Erfolge der deutschen Nachkriegsliteratur gewesen.