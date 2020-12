Autokinos sind auf einmal wieder gefragt

Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 07:20 Uhr

Kino-Feeling trotz Mindestabstand: Die Corona-Krise lässt Autokinos in Rheinland-Pfalz wie Pilze aus dem Boden schießen. Über 15 sind bereits kurzfristig entstanden, weitere sind in Planung.

Pirmasens/Ingelheim (dpa/lrs) – Autokinos feiern in der Corona-Krise vielerorts in Rheinland-Pfalz ein unerwartetes Comeback. Hintergrund dafür ist, dass herkömmliche Kinos mit ihren Zuschauersälen wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossen sind und die Branche unter der Krise leidet. Autokinos sind hingegen erlaubt, da die Zuschauer in ihren Fahrzeugen bleiben und die Abstandsregelungen so eingehalten werden können.

Nun werden große Flächen genutzt, um dort auf großen Videowänden im Freien Filme zu zeigen. Mehr als 15 Autokinos sind landesweit bereits entstanden, so etwa auch in Pirmasens. „Autokinos haben eine tolle Atmosphäre. Man hat das riesige Bild und die Privatsphäre im Auto“, sagte einer der Veranstalter des dortigen Autokinos, Frederik Rößler. Die Resonanz sei sehr gut gewesen. „Wir wurden von allen Seiten gelobt. Das ist wirklich schön.“ Über 300 Autos passten auf den Pirmasenser Messeplatz. Bisher seien fünf Vorstellungen gelaufen, die nächsten könnten jedoch frühestens Ende Mai stattfinden. Außerdem sei das Autokino nicht wirklich rentabel. Rund 50 Prozent des Eintrittspreises gingen allein für die Lizenzen neuerer Filme weg. Angeboten wurden spezielle Fahrer-, Beifahrer- und Kindertickets.

Einen anderen Weg geht das Technik Museum Speyer. Am Donnerstag hat auch dort ein Autokino Premiere gefeiert – mit Kinotickets pro Auto, pauschal für 24 Euro und inklusive Blick auf die Boeing 747. „Wir erachten den Preis als absolut familienfreundlich und wollen dadurch einen fairen Beitrag für unsere Fans und die Allgemeinheit leisten“, sagte Prokurist Michael Einkörn. Auf den Parkplatz des Museums passen 140 Autos. Dank moderner LED-Wand könnten auch bei Tageslicht Filme geschaut werden. „Die Menschen würden gerne wieder etwas unternehmen. Ein Autokino bietet in der jetzigen Zeit eine abwechslungsreiche und sichere Möglichkeit für die Freizeitgestaltung“, sagte Pressesprecherin Corinna Siegenthaler.

Ähnlich denkt Kinobetreiber Ulrich Luber aus Ingelheim, auch er plant derzeit ein Autokino. „Wir sind in den Startlöchern“, sagte der Betreiber der Kinos Cadillac und Casablanca. Losgehen soll es am 7. Mai. Derzeit wartet Luber noch auf die Zuteilung einer UKW-Frequenz durch die Bundesnetzagentur, damit der Filmsound über das Autoradio ertönen kann. „Wir sind aber sehr optimistisch, dass das klappt.“ Geplant sei, das Autokino solange zu betreiben, bis die Kinos wieder öffnen dürften.

Noch etwas warten müssen Kinofans in der Landeshauptstadt Mainz – die ursprünglich für diesen Donnerstag geplante Eröffnung des Autokinos auf dem Messegelände musste wegen technischer Probleme verschoben werden. Die technische Ausstattung sei derzeit das größte Hindernis, berichteten auch Rößler und Luber. Vor allem die Video- und Funktechnik sei aufgrund der hohen Nachfrage momentan nur schwer zu beschaffen.