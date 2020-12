Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 14:20 Uhr

Simmern

Autokino-Filmfestival mit Schirmherr Edgar Reitz

Die Filmfestspiele im Hunsrück-Städtchen Simmern trotzen der Corona-Krise und gehen in diesem Sommer als reines Autokino-Festival über die Bühne: 39 Filme und 8 Konzerte werden vom 9. August bis zum 6. September angeboten, wie die Stadt Simmern am Freitag mitteilte. Schirmherr ist Filmregisseur Edgar Reitz, der einst das Gymnasium in Simmern besuchte und mit seiner Filmreihe „Heimat“ und „Die andere Heimat“ den Hunsrück bekannter gemacht hat. Reitz (87) hat heute noch enge Verbindungen zu seiner Heimat: In seiner Geburtsstadt Morbach werden im „Kino Heimat“ viele seiner Filme gezeigt.