Simmern

Autokino für Rettungs- und Pflegekräfte

Autokino für Rettungs- und Pflegekräfte: Am kommenden Samstag (30. Mai) können Rettungs- oder Pflegedienstmitarbeiter, Krankenschwestern, Polizei und Feuerwehr in Einsatzfahrzeugen kostenlos das Autokino am Rathaus in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) genießen. Nach Angaben des Veranstalters werden rund 100 Einsatzfahrzeuge aus der Region bei der Dankes-Aktion erwartet. „Wir wollen den Menschen im Rettungs- und Pflegedienst einen schönen, außergewöhnlichen Abend schenken“, teilte Initiator Urs Spörri am Donnerstag mit. Gezeigt wird der Film „Das perfekte Geheimnis“. Vor Filmbeginn gegen 22.00 Uhr werden laut Veranstalter alle Einsatzfahrzeuge vor Ort gleichzeitig Scheinwerfer und Blaulicht einschalten, um visuell ein Zeichen zu setzen.