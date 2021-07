Trier

Autohaus-Brand: Keine „erhöhte“ Luftbelastung

Nach dem Brand eines Autohauses mit Werkstatt und Ersatzteillager in Trier ist die Ursache des Feuers noch unklar. Die Ermittlungen vor Ort sollten im Laufe des Tages starten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am Donnerstagabend war es durch die Flammen zu einer starken Rauchentwicklung am Brandort gekommen. Messungen der Feuerwehr in der Luft hätten aber „keine erhöhte Belastung“ ergeben, berichtete der Sprecher.