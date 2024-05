Anzeige

Gerolstein (dpa/lrs) – Eine 38-jährige Autofahrerin ist in Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel mit einem Baum kollidiert und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Mit schweren Verletzungen sei sie am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei sie kurze Zeit später verstorben.

Mitteilung Polizei