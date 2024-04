Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Anzeige

Sinzig (dpa/lrs). Eine Autofahrerin ist bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 61 nahe Sinzig schwer verletzt worden. Die 24-Jährige sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen worden, teilte die Autobahnpolizei in Mendig mit. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte laut Polizei am Donnerstagmorgen vermutlich das Stauende übersehen und war mit seinem Fahrzeug gegen das stehende Auto geprallt, dabei wurde er leicht verletzt.

Infolge des Aufpralls wurde das Auto auf einen vor ihm stehenden Sattelauflieger geschoben. Für die Unfallaufnahme und Bergung wurde die Autobahn in Richtung Köln den Angaben zufolge mehr als fünf Stunden lang voll gesperrt, es bildete sich ein bis zu 20 Kilometer langer Stau.

