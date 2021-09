Westheim

Autofahrerin kommt wegen heißer Pizza von Straße ab

Eine heiße Pizza hat in Westheim im Landkreis Germersheim einen Autounfall verursacht. Am Sonntagabend holten eine 19-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer Essen bei einem Restaurant in Westheim ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während der Fahrt sei dem Beifahrer die heiße Pizza aus den Händen gefallen und auf die Beine der Fahrerin gelandet. Die Autofahrerin kam deshalb von der Fahrbahn ab und prallte mit einem geparkten Pkw zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.