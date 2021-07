Trier

Autofahrerin kommt in Trier von Straße ab: Schwer verletzt

Eine 27-Jährige ist mit ihrem Auto in Trier von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Sie sei am Freitag in der Stadt rechts von der Straße gegen einen Baum und einen Holzpfahl gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie im Anschluss auch noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei lobte zahlreiche Ersthelfer – sie hätten vorbildlich gehandelt. Beamte suchen nun nach Zeugen des Unfalls. An den zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.