Landau

Autofahrerin fährt mit 3,7 Promille gegen Baum

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin hat in Landau mit 3,7 Promille einen Unfall verursacht. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und prallte im Vorgarten eines Hauses gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei bei dem Unfall am Donnerstagmittag verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen die 40-Jährige sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Ihr Führerschein wurde laut Polizei beschlagnahmt.