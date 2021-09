Mainz

Autofahrerin fährt Kind beim Ausparken über den Fuß

In Mainz ist eine Autofahrerin einem 13 Jahre alten Jungen über den Fuß gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste das verletzte Kind in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfall ereignete sich demnach, als die 42 Jahre alte Frau rückwärts aus einer Parklücke im Stadtteil Bretzenheim herausfuhr. Während dieses Manövers sei sie mit dem rechten Hinterrad über einen Fuß des Jungen gefahren, der hinter dem Auto entlang ging.