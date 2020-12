Archivierter Artikel vom 11.07.2020, 09:30 Uhr

Mendig

Autofahrerin fährt in Rapsfeld und über Verkehrsinsel

Eine betrunkene Autofahrerin hat im Kreis Mayen-Koblenz mehrere Unfälle verursacht und schließlich ihren Wagen auf einer Brücke abgestellt. Zunächst war die 37 Jahre alte Frau mit ihrem Auto nahe des Flugplatzes Mendig von der Straße abgekommen und in ein Rapsfeld gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Zeuge bemerkte den Unfall am Freitagabend und alarmierte die Beamten.