Kaub

Rhein-Lahn-Kreis

Autofahrer übersieht Motorradfahrer – Biker stirbt

Von dpa/lrs

i Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «Autofahrer übersieht Motorradfahrer - Biker stirbt») Foto: Stefan Puchner/DPA

Als ein Autofahrer einen Parkplatz an einer Bundesstraße verlassen will, fährt er einen 34-Jährigen auf einem Motorrad an. Der Crash hat tragische Folgen.