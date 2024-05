Autofahrer über 60 km/h zu schnell unterwegs

Anzeige

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit 164 Kilometern pro Stunde statt den erlaubten 90 hat die Polizei auf der Autobahn bei Ludwigshafen einen Autofahrer erwischt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 43-Jährige am Mittwoch damit selbst nach Toleranzabzug noch 65 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Er fuhr demnach auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim, als ihn die Polizisten mit einem Messgerät filmten. Der Mann muss laut Polizei nun mit einem zweimonatigen Fahrverbot und 1200 Euro Bußgeld rechnen.

Mitteilung