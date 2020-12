Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 16:50 Uhr

Autofahrer streift anderen Wagen und wird bei Flucht gefilmt

Linz/Berlin (dpa/lrs) – Moderne Technik in einem Auto macht der Polizei in Linz die Aufklärung einer Unfallflucht leicht. Der Unfallverursacher aus dem Raum Berlin habe beim Auffahren auf die Autobahn 111 in Berlin den Firmenwagen eines Mannes aus Linz gestreift, teilte die Polizei in Linz mit. Damit habe bei dem Hybrid-Fahrzeug eine „Rundum-Videoaufzeichnung“ gestartet. Der genaue Unfallhergang könne einwandfrei nachvollzogen werden und das Fluchtauto sei erkennbar. Den Schaden an dem Auto bezifferte die Polizei auf rund 4000 Euro. Der Unfall habe sich bereits am 14. Mai ereignet, sei aber erst jetzt angezeigt worden.