Brandscheid

Verkehrsunfall

Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw auf A60

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein 56-jähriger Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw auf der Autobahn 60 in der Eifel ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Pkw-Fahrer war demnach am Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf aus noch ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte auf der Gegenspur mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.