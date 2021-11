Ellern/Simmern

Autofahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße im Hundsrück

Auf einer Landstraße im Hunsrück ist am Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann fuhr nach ersten Angaben der Polizei in Simmern mit seinem Wagen gegen die Mauer einer Unterführung. Weitere Autos waren in den Unfall auf der L239 bei Ellern nicht verwickelt. Auf der angrenzenden Bundesstraße 50 kam es wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.