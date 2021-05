Mettendorf

Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß in der Eifel

Bei einem Frontalzusammenstoß ist am Donnerstagnachmittag in der Eifel ein Autofahrer uns Leben gekommen und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Der 52 Jahre alte Autofahrer war laut Polizei mit seinem Wagen nahe Mettendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf einer Landstraße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.