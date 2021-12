Autofahrer rammt Fahrzeug und Gartenzaun und flüchtet

Sankt Wedel (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ohne Führerschein hat in Namborn-Baltersweiler (Landkreis St. Wedel) mehrere Unfälle verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der 68-Jährige soll mit dem Auto in ein parkendes Fahrzeug und in einen Gartenzaun gefahren sein, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei seiner anschließenden Flucht sei er von einem Zeugen am Bahnhof Baltersweiler entdeckt worden, der den 68-Jährigen an der Weiterfahrt hinderte.

Der Mann sei am Samstagabend aber zunächst zu Fuß weiter geflüchtet. Als die Polizei eintraf, erwischten sie den Flüchtigen den Angaben nach in einem Gebüsch. Der Mann war nach Angaben der Beamten alkoholisiert. Weil er aber in einem Krankenhaus behandelt werden musste, habe die Polizei keinen Atemalkoholtest durchführen können.

