Kaiserslautern

Autofahrer rammt auf Flucht Polizeiwagen

Bei einer Verfolgungsfahrt in Kaiserslautern hat ein 42 Jahre alter Mann einen Polizeiwagen gerammt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto war den Beamten in der Nacht zum Freitag aufgefallen, weil zwei unterschiedliche Zulassungsschilder montiert gewesen seien. Eines der Kennzeichen sei zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Auf seiner Flucht vor der Kontrolle wendete der 42-Jährige in einem Kreisel sein Auto und kollidierte mit einem Polizeifahrzeug. Der Mann setzte seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber von den Beamten eingeholt und festgenommen.