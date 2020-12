Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 16:00 Uhr

Rülzheim

Autofahrer prallt gegen Verkehrsinsel und kommt ums Leben

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Germersheim ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer am Montag auf der Landstraße in Richtung Rülzheim unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Dabei sei er mit seinem Wagen gegen die Verkehrsinsel am dortigen Kreisverkehr geprallt.