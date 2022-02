Illingen

Autofahrer mit über drei Promille Alkohol unterwegs

Ein Autofahrer ist mit über drei Promille Alkohol intus im Saarland unterwegs gewesen. Der 50-Jährige sei zunächst bei Illingen gegen einen entgegenkommenden Wagen und ein Verkehrsschild geprallt, teilte die Polizei in Völklingen am Dienstag mit. Dann fuhr er am Montagnachmittag auf die Autobahn. Dort wurde der laut Polizeisprecher sehr langsam fahrende Mann von dem Autofahrer, mit dem er in Illingen zusammengestoßen war, gestoppt. Als die Polizei eintraf, lag der Betrunkene bewusstlos auf dem Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille.