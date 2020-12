Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 07:40 Uhr

Mainz

Autofahrer mit Maske müssen im Straßenverkehr erkennbar sein

Auch in Corona-Zeiten müssen Autofahrer im Straßenverkehr erkennbar bleiben: Eine aus Gründen des Infektionsschutzes getragene Maske dürfe das Gesicht nicht so sehr verhüllen, dass der Fahrer oder die Fahrerin nicht mehr zu identifizieren sei, teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage mit. Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung seien grundsätzlich auch während der Corona-Pandemie gültig.