Autofahrer mit Laserpointer geblendet

Anzeige

Hermeskeil (dpa/lrs) – Mit einem Laserpointer sollen eine Autofahrerin und ihre Begleiterin bei Hermeskeil mindestens fünf entgegenkommende Autofahrer geblendet haben. Ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war, habe dies am Samstagabend zufällig beobachtet, sich das Kennzeichen gemerkt und seine Kollegen verständigt, teilte die Polizei in Trier am Ostermontag mit. Eine Streife habe den Wagen in der Innenstadt entdeckt und kontrolliert. Die 19 Jahre alte Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin hatten den Laser-Pointer bei sich. Die Polizei geht davon aus, dass noch mehr Autofahrer geblendet worden sein könnten und bittet diese, sich zu melden. Gegen die beiden Frauen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Polizeimeldung

Pressemitteilung