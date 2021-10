Hanhofen

Autofahrer mit 3,37 Promille beleidigt Polizeibeamte

Ein betrunkener Autofahrer hat in Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) Widerstand gegen Polizisten geleistet. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der 26-Jährige am Freitagabend auf der Bundesstraße 39 in Schlangenlinien gefahren sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Autofahrer habe anschließend in Hanhofen angehalten und sei in sein Wohnhaus gegangen. Eingetroffene Beamte stellten demnach frische Unfallschäden am geparkten Auto fest.