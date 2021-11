Mainz

Autofahrer landet in Gleisbett und geht auf Polizisten los

Mit seinem Auto ist ein alkoholisierter Mann in Mainz erst in ein Gleisbett der Straßenbahn gefahren – kurz darauf ging er auf Polizisten los. Die Polizei in der Landeshauptstadt teilte am Freitag mit, der Mann habe nach Eintreffen der Beamten am Donnerstagabend zunächst geleugnet, Besitzer des Wagens zu sein, der sich im Stadtteil Gonsenheim im Schotter festgefahren hatte.