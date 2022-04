Koblenz

Verkehr

Autofahrer hat Verfolgungsjagd mit Polizei mit einem Platten

Die Polizei in Koblenz hat ein Auto mit nur drei Reifen am frühen Donnerstagmorgen auf den Bundesstraßen 9 und 42 verfolgt. Der vierte Reifen des Fahrzeugs hatte einen Platten, außerdem wies der Wagen frische Unfallspuren auf, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos reagierte demnach nicht auf die Anhalte-Aufforderung der Polizei und konnte erst auf der B42 bei Urbar (Landkreis Mayen-Koblenz) von zwei Streifenwagen zum Stehen gebracht werden. Während der Verfolgungsfahrt sei der Wagen immer wieder auf die Gegenspur geraten, so die Polizei.