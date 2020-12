Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 09:10 Uhr

Kaiserslautern

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt bei Zusammenstoß

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist nahe Kaiserslautern bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen gestorben. Er sei am Samstag in einer Kurve auf der Kreisstraße 12 in Richtung Otterbach aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Auto einer 34-Jährigen zusammen. Der 83-Jährige starb noch in seinem Fahrzeug. Die Frau und ein in ihrem Auto mitfahrendes Kind (12) wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.