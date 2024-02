Zweibrücken

Autofahrer fährt Kind über den Fuß

Ein Autofahrer ist in Zweibrücken einem 13 Jahre alten Jungen über den Fuß gefahren. Der Junge wollte gerade zu Fuß eine Straße überqueren, als der 24-Jährige herankam. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der Junge am Samstagnachmittag die Straße betreten, «ohne auf den fließenden Verkehr zu achten». Bei dem Zusammenstoß wurde der linke Fuß des Jungen vom Vorderreifen überrollt. Er erlitt eine Fraktur und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.