Dahn

Autofahrer fährt in Entgegenkommende: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß in Dahn (Kreis Südwestpfalz) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger verlor am Donnerstagmorgen auf feuchter Straße die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dort stieß er mit dem Wagen einer 46-Jährigen zusammen, der auf die Leitplanke geschleudert wurde. Sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin seien mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Die Bundesstraße 427 war sechseinhalb Stunden voll gesperrt. An beiden Autos entstand Totalschaden.