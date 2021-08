Riegelsberg

Autofahrer erschreckt wegen Blitzeinschlag und baut Unfall

Ein Blitzeinschlag hat der Polizei zufolge einen Autofahrer im saarländischen Riegelsberg nahe Saarbrücken derart erschreckt, dass der Mann einen Unfall gebaut hat. Der Mann sei dabei am späten Samstagabend unverletzt geblieben, teilten die Beamten am Sonntag mit. Er sei in seinem Auto unterwegs gewesen, als ein Blitz in die Oberleitung der dort verlaufenden Saarbahn eingeschlagen sei. Der Autofahrer habe daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der frontal gegen eine Hauswand krachte.