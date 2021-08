Böhl-Iggelheim

Autofahrer erfasst Jugendlichen auf Fahrrad

Ein Autofahrer hat in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) einen 14-jährigen Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 25 Jahre alte Autofahrer am Freitagnachmittag laut Zeugenangaben über eine gelbe Ampel. Im selben Moment habe der 14-Jährige mit seinem Fahrrad die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Er wurde vom Auto erfasst und durch den Aufprall in die Luft geschleudert. Der Jugendliche trug keinen Fahrradhelm und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er befand sich den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.