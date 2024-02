Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Alsenz (dpa/lrs). Ein Autofahrer ist am Freitagvormittag bei einem Unfall im Donnersbergkreis tödlich verletzt worden. Das Auto des 58-Jährigen sei aus zunächst unbekannten Gründen von der Bundesstraße 48 abgekommen und gegen eine Mauer geprallt, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Noch an der Unfallstelle bei Alsenz starb der Mann. Die Straße wurde mehrere Stunden lang voll gesperrt.

PM