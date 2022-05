Bei einem Unfall auf der B51 zwischen Newel und Aach-Hohensonne (Kreis Trier-Saarburg) ist am Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 36-Jähriger war beim Überholen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei in Trier mitteilte. Der Lkw-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock.

Trier (dpa/lrs). Die B51 musste stundenlang in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die am frühen Nachmittag andauerten. Zur Klärung der Unfallursache und des genauen Ablaufs hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben.