Bruchmühlbach-Miesau

Landkreis-Kaiserslautern

Autofahrer bei Unfall auf A6 verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 im Kreis Kaiserslautern ist ein Mann verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters übersah in der Nacht auf Freitag aus zunächst unbekannter Ursache im Bereich Bruchmühlbach-Miesau ein voraus fahrendes Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Kleintransporter fuhr demnach mit einer so großen Wucht auf das voraus fahrende Fahrzeug auf, dass dieses in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde.