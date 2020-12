Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 13:30 Uhr

Saarlouis

Autofahrer bei Raubüberfall schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Saarlouis bei einem Raubüberfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige in der Nacht zum Freitag in seinem Auto unterwegs als er von einem anderen Pkw zum Anhalten gezwungen wurde. Anschließend setzte sich ein Mann in das Auto des 25-Jährigen und nötigte ihn, dem anderen Wagen zu folgen. Auf einem Parkplatz hielten beide Fahrzeuge an. Aus dem ersten Auto stiegen nach Polizeiangaben zwei weitere Männer aus, die den 25-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktierten.