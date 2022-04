Die zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke wegen Hochwassers gesperrte Autobahn 620 in Saarbrücken sollte am Montagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Scheitel der Welle sei durch, sodass nicht mehr mit einer Überflutung zu rechnen sei, sagte ein Sprecher.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Strecke war am Samstagmorgen in beide Richtungen wegen drohender Überflutung gesperrt worden. Sie werde voraussichtlich mit dem Ende des Berufsverkehrs wieder geöffnet, so die Polizei. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk berichtet.