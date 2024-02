Autobahn GmbH West stellt Großprojekte für dieses Jahr vor

ARCHIV – Die Moseltalbrücke Winningen der Autobahn A61 ist ganztägig wegen Vermessungsarbeiten voll gesperrt(Luftaufnahme mit einer Drohne). Foto: Thomas Frey/dpa

Montabaur/Neunkirchen (dpa/lrs) – An welchen Autobahnen in Rheinland-Pfalz, Südhessen und dem Saarland wird in diesem Jahr gebaut? Darüber informiert die Niederlassung West der Autobahn GmbH am Donnerstag (ab 9 Uhr). Demnach werden die Großprojekte aus dem Bauprogramm 2024 vorgestellt, die in diesem Jahr begonnen, fortgesetzt oder abgeschlossen werden.

Geplant seien für das Autobahnstreckennetz der Region West im laufenden Jahr Investitionen von rund 395 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Es gehe um Bauwerkserneuerungen, Sanierung von Fahrbahnen und Erneuerungen von Streckenabschnitten. «Priorität in der Projektbearbeitung haben dabei Brückenerneuerungen und Brückeninstandsetzungen, die mehr als die Hälfte der Investitionen ausmachen.»

