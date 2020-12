Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 16:00 Uhr

Autobahn 3 wegen Brand zeitweise voll gesperrt

Neustadt/Montabaur (dpa/lrs) – Ein brennender Lastwagen hat am Dienstag auf der Autobahn 3 zwischen Frankfurt und Köln zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Die vielbefahrene Strecke wurde nach Angaben der Autobahnpolizei Montabaur in beide Richtungen für mehr als eine Stunde gesperrt. Autofahrer standen zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef im Stau oder mussten eine Umleitung nehmen. Nach ersten Ermittlungen war der Holztransporter wegen eines Motorschadens in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt.