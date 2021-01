Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 14:30 Uhr

Trier

Auto verletzt in Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen

Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen verletzt. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar. „Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden. Das Auto ist gestellt, der Fahrer ist festgenommen“, sagte er. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden.