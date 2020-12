Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 05:50 Uhr

Mittelstrimmig

Auto überschlägt sich mehrfach: Fünf Personen verletzt

Ein Auto hat sich im Kreis Cochem-Zell mehrfach überschlagen – fünf Menschen sind dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, war der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn in Mittelstrimmig abgekommen. Völlig beschädigt blieb er schließlich in einer Böschung stehen. Die fünf Insassen brachten Rettungskräfte verletzt ins Krankenhaus.