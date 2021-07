Montabaur

Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Mit dem Handy am Steuer sitzend hat ein 41-Jähriger auf der A3 die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegen, der Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Montabaur und Diez. Die A3 war in Fahrtrichtung Köln etwa 30 Minuten voll gesperrt. Es bildete sich ein bis zu fünf Kilometer langer Stau. Dass der Mann aus NRW während der Fahrt das Handy benutzte, habe sich bei den Ermittlungen herausgestellt, hieß es. Zudem war seine Fahrerlaubnis nicht mehr in Deutschland gültig.