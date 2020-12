Archivierter Artikel vom 27.06.2020, 09:00 Uhr

Pirmasens

Auto überschlägt sich auf nasser Straße

Ein 28-Jähriger ist in Pirmasens auf nasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, überschlug sich der Wagen bei dem abendlichen Unfall. Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Seine 24 Jahre alte Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Auch sie wurde zunächst in der Klinik betreut. Nach dem Unfall war die Bundesstraße 10 im Bereich Pirmasens Richtung Landau für knapp zwei Stunden gesperrt.