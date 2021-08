Schweich

Auto über Terrasse von Hotel gegen Hauswand geprallt

Bei einem Unfall ist ein Auto nahe Schweich (Kreis Trier-Saarburg) über die Terrasse eines Hotels geschleudert und gegen eine Hauswand geprallt. Die drei Insassen des Wagens seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf der Terrasse hätten eine halbe Stunde vor dem Crash am Freitagabend noch Gäste gesessen. „Nur der glückliche Umstand, dass die Gäste den Außenbereich kurz zuvor verlassen hatten, verhinderte hier einen katastrophalen Unfallausgang“, hieß es in einer Mitteilung.