Maxdorf

Rhein-Pfalz-Kreis

Auto prallt ungebremst gegen Baum: Vater und Sohn verletzt

Bei einem Unfall nahe Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis sind am Donnerstag ein 52-jähriger Mann und sein zehnjähriger Sohn verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Auto aus unbekannter Ursache stark beschleunigt, so dass der Fahrer an einer Einmündung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte daraufhin ungebremst gegen einen Baum. Der Mann und sein Sohn wurden ins Krankenhaus gebracht, wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten zunächst an. Weder ein technischer Defekt noch ein Fahrfehler könne ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.