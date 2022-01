Landau

Auto prallt mit Lastwagen zusammen: Vollsperrung auf A65

Der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen hat zu einer kurzzeitigen Sperrung der Autobahn 65 bei Landau geführt. Der Lkw-Fahrer wollte bisherigen Erkenntnissen zufolge am Mittwochmorgen eine Ausfahrt nehmen und wurde dabei von dem Autofahrer übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige sei mit seinem Fahrzeug ungebremst auf den Lkw aufgefahren. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die A65 war für eine halbe Stunde in beiden Richtungen gesperrt.