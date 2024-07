Auto prallt gegen Hauswand – Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Oberhausen (dpa/lrs) – Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto in Oberhausen (Kreis Südliche Weinstraße) in eine Hauswand gerast. Der junge Mann überholte am Abend deutlich zu schnell einen geparkten Bus, wie die Polizei mitteilte. Beim Wiedereinscheren kam er von der Fahrbahn ab und raste über den Gehweg hinweg in das Haus. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Beamten hätten festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein besitze, dass das Auto weder zugelassen noch versichert sei und die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Wagen stammten.