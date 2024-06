Unnau

Unfälle

Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber fliegt zur Notaufnahme einer Klinik. Foto: Stefan Sauer/dpa

Zwei Menschen sind mit dem Auto gegen einen Baum nahe Unnau (Westerwaldkreis) geprallt und schwer verletzt worden. Der Wagen der 26 Jahre alten Fahrerin sei am Freitag in einer Linkskurve aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Demnach kam das Auto beim Gegenlenken ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Die Frau und ihr 18 Jahre alter Beifahrer wurden per Rettungswagen und Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.