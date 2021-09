Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Fischbach bei Dahn (dpa/lrs) – Zwei junge Männer sind mit ihrem Auto in Fischbach bei Dahn (Landkreis Südwestpfalz) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, kam der 23-jährige Fahrer nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen den Baum. Sein 25 Jahre alter Beifahrer sei bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die beiden jungen Männer sind den Angaben zufolge wegen der Schwere ihrer Verletzungen mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.